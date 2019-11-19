EYT, Devlet Bahçeli'ye soruldu

Türkiye'nin gündeminde Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) var. EYT'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

Erdoğan, "Milletimizin zararına olan bir şeye yokum. Seçim kaybetsek de yokum." diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu konuda ne söyleyeceği merak ediliyordu.

Uzun bir süre sonra Meclis'e giden Bahçeli, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN'IN DEĞERLENDİRMESİ İSABETLİDİR"

EYT konusunda gelen soraya cevap veren MHP Lideri, "Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." ifadelerini kullandı.

"20 YIL ÇALIŞ, 38 YAŞINDA EMEKLİ OL, 40 SENE DEVLETTEN MAAŞ AL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacaktır. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri, 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6.2 milyon kişi giriyor." ifadelerini kullanmıştı.