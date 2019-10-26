taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların 40 yaşında 50 yaşında emekli olmasının doğru olmayacağını ifade etti.

DHA | 26.10.2019 - 15:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı.

Erdoğan: 40 yaşında emeklilik mi olur? VİDEO

"EYT ÇIKAR MI"

Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi.

40 YAŞINDA EMEKLİLİK Mİ OLUR

Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi.

Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra "toplantıya geç kalıyorum" diyerek buradan ayrıldı.

EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

411
CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

254
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

204
YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

186
Soçi mutabakatı Bakan Hulusi Akar'a soruldu

Soçi mutabakatı Bakan Hulusi Akar'a soruldu

46
Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

77
8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir