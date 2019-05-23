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EYT'liler 26 Mayıs'ta Yenikapı'da toplanacak

Daha önce Maltepe'de miting yapan EYT'liler şimdi de Yenikapı'da bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 10:38..
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EYT'liler 26 Mayıs'ta Yenikapı'da toplanacak

Son aylarda örgütlenmeleri, sosyal medyada ve meydanlarda tepkilerini dile getirmeleri ile gündem olan EYT'liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yeni bir miting hazırlığında.

26 MAYIS'TA YENİKAPI'DA TOPLANACAKLAR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Gönül Boran Özüpak, Twitter hesbından yayınladığı videoda İstanbul Valiliği'ne yaptıkları başvuru sonucu olumlu yanıt aldıklarını belirtti. Alana geleceklerin ellerinde sadece Türk bayrağı olmasını isteyen Özüpak "Sen varsan bir fazlayız ve daha güçlüyüz." diyerek mesajını noktaladı.

Öte yandan EYT'lilerin geçtiğimiz mart ayında İstanbul Maltepe'de düzenledikleri mitinge 1 milyondan fazla kişi katılmıştı.

EYT'liler 26 Mayıs'ta Yenikapı'da toplanacak ViDEO

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