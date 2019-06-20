Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Eyüpsultan'a bağlı üzeltepe Mahallesi Gülşen Sokak'ta saat 20.00 sıralarında bir çocuk, elektrik direğinin akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Murat-Birten Bağlan çiftinin iki çocuğundan küçük olan 12 yaşındaki Onur Bağlan arkadaşlarıyla birlikte evlerinin önünde bulunan Hüseyin Aksoy Parkı'nda oynamak için dışarı çıktı. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan küçük çocuk, parkın içerisinde bulunan aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapıldı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 12 yaşındaki Onur'a ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken hemen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Bağlan hayatını kaybetti.

"ONUR ELİMİZDEN GİTTİ"

Onur'a ilk müdahaleyi yapan komşusu Şadiye İpek yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Onur'u olduğu yerden çekmek istediğini söyleyen İpek, "Şurada Onur'lar oynuyordu. Bende rahatsızdım arkadaşlara anlatıyordum. Konuşurken çocuklardan biri bağırdı çocuğa bir şey oldu diye. Çocuk yüzü koyun şurada yatıyordu. Gittim tuttum elini, eli bükülmüştü. Tutup çekim dedim, beni buraya fırlattı. Tekrar kalktım bağırdım. Burada elektrik var, çocuklara bir şey oldu dedim. Ayağında spor ayakkabıları vardı. Şurada yaşlı teyze vardı. Çektik elektrikten aldık. Ters çevirdim, şurasına bastırdım. Ağzından nefes verdi. Mosmor olmuştu. Nefes bi daha verdim. Ağzından bulanık su geldi. Çevirdim sonra annesi falan geldi. Ben kendimi kaybetmiştim. Çünkü onur gitmişti. Onurun gittiğini hissettim ciğerim sızladı. Buna lütfen yetkililer el atsın. Niye bizim çocuklarımız ölüyor. Daha 12 yaşında Onur, Onur'lar neden ölsün? Onur daha çok küçüktü. Mahallemizin bir tanesiydi. Ben artık o şoku atamam. Bir şey yapamadım elektrik beni fırlattı. Ambulans gelmedi. Ambulans başta gelseydi belki Onur kurtulurdu. Onur elimizden gitti. Bu ne kadar sorumsuzluk. Ben sürekli park bahçeleri, beyaz masayı arıyorum. Dün köpek orada elektriiğe tutuldu. Burada kimin sorumluluğu varsa cezasını çeksin. Bugün Onur gitti yarın başka Onurlar gitmesin. Orud bizi mahvetti. Onur kollarımda gitti diyemiyorum annesine. Bu nasıl acı" diyerek yaşananları anlattı.

























