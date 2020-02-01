taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Eyüpsultan’da ilginç kaza

Bir kadın sürücü, park etmek istediği otomobili ile birlikte duvardan ağaç üzerine düştü. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

İHA | 01.02.2020 - 09:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş, Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yardım göndermek için marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti.

Serap Gün, kullandığı 34 LS 2945 plakalı otomobili evin önüne park etmek istediği sırada olanlar oldu.

Eyüpsultan’da ilginç kaza

ASKIDA KALDI

Serap Gün, otomobili evlerinin önüne park etmek için yol kenarına yanaştırmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bir anda kaldırıma çıkarak yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten aşağıya doğru düşerek ağaçla duvarın arasında askıda kaldı.

Eyüpsultan’da ilginç kaza

GÖRENLER ŞOKE OLDU

Araç içerisinde bulunan Serap Gün ve Seçil Yavuz, vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Otomobil içerisinden çıkan kardeşler, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası sokak üzerinden geçen vatandaşlar ise otomobilin düştüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eyüpsultan’da ilginç kaza

"YANA DOĞRU DEVRİLDİK"

Otomobil içerisinde bulunan Seçil Yavuz, ”Aracımız otomatik vites. Normal vitese aldı kardeşim. O esnada geriye almak için vites atarken, 'pedallar tutmuyor' dedi. Geriye doğru gelirken araba bir anda hızlanır gibi oldu ama durduğumuz yerdeyiz. El frenini çekmemizle yana doğru devrildik. Marketten geliyorduk. Elazığ’a yardım göndermek için çocuklara çocuk bezi ve bir takım bir şeyler almıştık.” dedi.

Eyüpsultan’da ilginç kaza

CUMA NAMAZINA GİDENLER ÇIKARDI

Aracını park edeceği esnada duvardan düşen otomobil sürücüsü Serap Gün, “Aracı park ederken oldu. Araç biraz açıkta kaldı diye geri geri doğru gelirken biraz sağ yapayım dedim ama o esnada pedal ayağımın altında boşta kaldı. Frene bastım ama o an hareket eder gibi oldu bende el frenini çekince düştü. Nasıl böyle düştü anlamadım. Cuma namazına gidenler çıkardı bizi. Emniyet kemerlerimiz takılıydı. Araç içerisinde biz hareket etmedik. Sadece biraz sarsıldık o kadar.” şeklinde konuştu.

Duvardan ağaç üzerine devrilen otomobil daha sonra vinç ile kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
D-100 karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü
İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Aksaray yol ayrımı yakınlarında 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
AYM: Öcalan için kampanya suç değil
Anayasa Mahkemesi, PKK terör örgütü elebaşının özgürlüğünü istemek, bunun için kampanya düzenlemek ve kampanya formlarında fotoğrafının bulunması için 'düşünce ve ifade özgürlüğü' dedi.
Zonguldak Valisi: Allah bize akıl fikir versin
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşılırken, valinin açıklaması dikkat çekti.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 200 yolcu mahsur kaldı
Sivas'ın Gürün ilçesinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kalırken, araçlardaki yaklaşık 200 kişi, ilçede bulunan misafirhanelere yerleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da yeni depremler

Elazığ'da yeni depremler

87
Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

124
Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

89
Pentagon, F35'lerin isabet oranını beğenmedi

Pentagon, F35'lerin isabet oranını beğenmedi

57
Emre Mor Olympiakos'ta

Emre Mor Olympiakos'ta

49
Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması bir şok

Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması bir şok

35
İtalya'da hükümet, koronavirüs için acil durum ilan etti

İtalya'da hükümet, koronavirüs için acil durum ilan etti

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir