Eyüpsultan'da kadın doktor darbedildi

İstanbul Eyüpsultan'da, seyir halinde ilerleyen bir sürücünün ani fren yapması üzerine arkadan korna çalan doktor Ş.A., tartıştığı sürücü tarafından yol ortasında darbedildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sürücünün, kadın doktora şiddet uyguladığı o anlar, arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı. Kadın sürücüye saldıran şüphelinin, kadını iterek ve vurarak yere düşürmesi üzerine darbetmeye devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca, kavgaya müdahale etmek isteyen başka bir sürücünün de saldırıya uğradığı belirtildi.

Eyüpsultan'da trafikte darbedilen kadın doktor ViDEO

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından, kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye, Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü, darbedilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi.

H.H.B. daha sonra "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.