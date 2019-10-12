Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç metrelerce takla attı

Ağaçlı yol istikametine giden ve ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

200 METRE TAKLA ATTI

Araç daha sonra takla atmaya başladı. Yaklaşık 200 metre takla atarak yuvarlanan otomobil, çamura saplanarak durabildi.

2 YARALI

Bu sırada otomobilde bulunan 2 kişi ise camlardan fırlayarak yaralandı.

Kazayı görenler hemen durumu ekiplere haber verdi. Sağlık ve itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından fırlayan yaralıları sedye aracılığıyla ambulansa taşıdı.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından herhangi başka bir yaralıya rastlanmadığı görüldü. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla çekildi. Kazayla ilgili çalışma başlattı.