Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, "evde kal" çağrıları devam ediyor.

Vatandaşlar da yetkililerin uyarılarına dikkat ederek salgınla mücadele kapsamında evlerinde kalarak tedbirler alıyor.

MEHTER TAKIMINDAN MORAL KONSERİ

İstanbul Eyüpsultan'da “Moralimizi Yüksek Tutalım, Tedbirlere Uyarak Bu Süreci Atlatalım” sloganıyla Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen konser ile mehter takımı, ilçedeki çoğu mahalleyi sokak sokak dolaşarak vatandaşlara moral konseri verdi.

Genç, yaşlı tüm vatandaşlar balkonlarından büyük bir çoşkuyla mehter takımını izledi.

Eyüpsultan’da Mehter takımından moral konseri

VATANDAŞLAR ÇALINAN PARÇALARA EŞLİK ETTİ

Konser havadan görüntülenirken, vatandaşlar etkinliğin morallerini yükselttiğini ve çok beğendiklerini belirtti.

Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, çalınan parçalara da alkışlarla eşlik etti.