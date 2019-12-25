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Eyüpsultan’da motosiklet hırsızının rahatlığı

Yayalara aldırış etmeyen hırsızlar, demir makas kullanarak motosikletin bağlı olduğu zinciri keserek motosikleti çaldı.

İHA | 25.12.2019 - 09:18..
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Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde, sokak üzerinde park halinde bulunan ve üzerinde halı olan bir motosikleti gözüne kestiren 2 hırsız başka bir motosiklet ile motosikletin yanına geldi.

SOKAKTAKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Şahıslardan bir tanesi motosiklet ile gözcülük yaparken diğer şahıs yanında getirdiği demir makas ile motosikletin bağlı olduğu zinciri kesmeye başladı. Üzerinde halı bulunan motosikletin zincirini sokaktan geçen araçlara aldırış etmeden kesmeye devam eden şahsın sergilediği rahatlık ise pes dedirtti.

Eyüpsultan’da motosiklet hırsızının rahatlığı ViDEO

O ANLAR KAMERADA

Gün ortasında gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişi motosiklet ile sokakta bulunan motosikletin yanına geliyor. Şahıslardan birisi motosikletten inerek elindeki demir makas ile park halindeki motosikletin zincirini kesmeye başlıyor. O esnada diğer hırsız ise hiç bir şey olmamış gibi etrafı gözetlemeye devam ediyor. Bir süre uğraştıktan sonra zinciri kesmeyi başaran hırsız demir makası geldiği motosiklete bırakıyor. Sonra tekrar motosikletin yanına gelen hırsız motosikleti çalıştırarak arkadaşıyla birlikte oradan uzaklaştığı görülüyor.

Motosiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada -1

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