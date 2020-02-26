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Eyüpsultan'da oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı

Müşterinin getirdiği nitrojen dolu lastiğe sprey sıktığı sırada bir anda alevlerin içinde kalan tamirci çalışanı, yaralandı.

İHA | 26.02.2020 - 09:54..
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İstanbul Eyüpsultan'da motosiklet tamircisi Ufuk Işık, oto tamirci komşusunun ricası üzerine, müşterinin yerinden çıkan lastiğini takmaya başladı.

Jantın kenarlarına balata spreyi sıkan Işık, lastiği yerine yerleştirdikten bir süre sonra çakmakla test etmek istedi.

Eyüpsultan'da oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı

LASTİK BİR ANDA ALEV ALDI

Ancak nitrojen dolu lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu motosiklet tamircisi Ufuk Işık, vücudunun çeşitli yerlerinin yanması sonucu yaralandı.

Oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Işık, çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda 2. dereceden yanıklar oluşan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Işık, 1 hafta hastanede, yaklaşık 20 gün de evde tedavi gördü.

Eyüpsultan'da oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı

"YÜZÜMDE KOLUMDA İKİNCİ DERECEDEN YANIKLAR OLUŞTU"

Olay hakkında konuşan Ufuk Işık, “Müşteri bir lastik getirdi ve janta oturmadığını söyledi. Jantın içerisine de daha önceden nitrojenle hava basmışlar, bunu da bize belirtmedi. Normalde oturmayan lastiklere biz etrafına balata spreyi sıkarak ve ateşle destekleyerek oturtuyoruz. Bunu yıllarca herkes böyle yapar, prosedür budur. İçerisinde nitrojen olduğunu bilmediğimiz için sprey ile gaz birbirine bulaştı ve ateş yaktığımız anda harlayarak yüzümde kolumda ikinci dereceden yanıklar oluştu. Yaklaşık 15-20 gün evde yattım, 1 haftaya yakın da hastanede tedavi gördüm.” dedi.

Eyüpsultan'da oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı

"NİTROJEN OLDUĞUNU BİLSEYDİK BÖYLE YAPMAZDIK"

“Nitrojen ile yanıcı maddelerin bir araya gelmeden lastiği başka bir şekilde oturtmak gerekir.” diyen Ufuk Işık, “Aslında bu bir hata değildir, bu müşterinin bize vermesi gereken bilgiydi. Bunu söylemediği için böyle oldu, normalde lastiğin içinde nitrojen olduğunu bilseydik zaten böyle bir şey yapmazdık. Öncelikle gelen lastiği oturtamıyorlarsa bu en son çözüm olmalıdır. Çünkü çok ciddi anlamda yaralandım. Uzun bir tedavi süreci geçirdim. Yüzüm, kolum ve boynum tanınmayacak haldeydi. Bence bu en son çare olmalı. Basınç tüpüyle de rahat bir şekilde oturtabiliriz.” dedi.

Eyüpsultan'da oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı

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