Eyüpsultan'da polisten kaçarken su kanalına düştüler

İstanbul Eyüpsultan'da iki kişi polislerin trafik uygulama noktasından minibüsle kaçtı.

Polis ekipleri ile şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

POLİSTEN KAÇIP, KANALA DÜŞTÜLER

Mehmet Barış Demirbaş idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde bulunan Tuncay Yaman ile beraber araç Alibeyköy su kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, minibüsün içerisindeki iki kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçan 2 şahıs kullandıkları minibüsle su kanalına uçtu

"KALDIRIMA ÇIKTIĞI GİBİ UÇTULAR"

Olayı gören vatandaş,“Biz işten çıktık eve doğru gidiyorduk. Arabanın o taraftan el freni sesleri geldi. Buradan geldi. Kaldırıma çıktığı gibi küt diye uçtular yere. Biz koştuk, arabadan dumanlar çıkmaya başladı. Ondan sonra merdiven aldık. Polis abiler yardımcı oldu itfaiye çağırdık." dedi.

İki saat süren çalışmanın ardından minibüs kanaldan çıkarıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.