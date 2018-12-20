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Eyyubi Camisi'nin 2 bin 650 tonluk son bölümü taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin, 2 bin 650 ton ağırlığındaki son bölümü 352 tekerlekli SPMT aracına yüklendi.

AA | 20.12.2018 - 15:50..
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Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerden, 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi Camisi'nin, 2 bin 500 tonluk son bölümünün taşınmasına başlandı.

ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in, tarihi ve kültürel varlıklarıyla 5.5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Eyyubi Camisi'nin 2 bin 650 tonluk son bölümü taşınıyor

İLK DEFA UYGULANDI

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle, Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarıyla taşındı.

Eyyubi Camisi'nin 2 bin 650 tonluk son bölümü taşınıyor

6 SAATTE TAMAMLANDI

Hava şartlarına göre tarihi caminin, Dicle Nehri üzerinde özel olarak inşa edilen; 12 kutu menfezden oluşan, 104 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki köprü üzerinden geçirilerek, 6 saatlik çalışmanın ardından Yeni Kültürel Park Alanı'na ulaştırılması planlanıyor.

Eyyubi Camisi'nin 2 bin 650 tonluk son bölümü taşınıyor

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