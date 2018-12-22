Eyyubi Camisi'nin en ağır bölümü taşındı

Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi(Kızlar) Camisi'nin, dün 352 tekerlekli SPMT aracına yüklenen 2 bin 650 ton ağırlığındaki son bölümü, Yeni Kültürel Park Alanı'na taşındı.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in, tarihi ve kültürel varlıklarıyla 5.5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma tamamlandı.

YENİ YERİNE NAKLEDİLDİ

Hasankeyf'teki eserler arasında en ağır yapı olan ve 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin bahçe duvarlarının, 6 parça halinde, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) ile geçici koruma alanına taşınmasının ardından, ana gövdenin 2 bin 650 tonluk en ağır ve son bölümü de 352 tekerlekli SPMT aracıyla yeni yerine taşındı.

ÖZEL İNŞA EDİLEN KÖPRÜDEN GEÇTİ

Dicle Nehri üzerine inşa edilen 12 gözlü, 104 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki menfez köprüden geçirilen tarihi caminin yeni yerine taşınma çalışması 6 saat sürdü.

Taşıma işleminin tamamlanmasının ikindi ezanına denk gelmesi üzerine, taşıma işinde görevli işçiler, yeni yerine taşınan camideki ilk namazı kıldı.

Tarihi caminin, diğer 7 parça ile birleştirme işlemleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak.