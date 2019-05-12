Ezandan önce patlayan top zabıtayı yaraladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde ramazan topunu patlatmakla görevli olan 45 yaşındaki Bodrum Belediyesi zabıta görevlisi Ahmet Özbey, mekanizmayı kurdu.

YAKLAŞTIĞI ANDA PATLADI

Kontrol için mekanizmaya yaklaştığı sırada bir anda meydana gelen patlama sonucu evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özbey yüzünden, göğsünden ve ellerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı zabıta memuru, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Ahmet Özbey'in tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.