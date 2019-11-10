taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.3543
Altın
1458.67
Borsa
103153.2
Gram Altın
270.331
Bitcoin
50786.22

Ezanı dinlemek için cama çıkan kadın aşağı düştü

Dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

İHA | 10.11.2019 - 18:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karabük'te sabah ezanını dinlemek için cama çıkan 87 yaşındaki yaşlı kadın dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ayşa Aynacıoğlu isimli 87 yaşındaki yaşlı kadın, iddiaya göre, sabah ezanını dinlemek için cama çıktı. Tansiyon ve Azheimer hastası yaşlı kadın o sırada dengesini kaybedip düşerek yere çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erol Köse'nin 10 Kasım paylaşımı

Erol Köse'nin 10 Kasım paylaşımı

1274
Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

695
CHP'li vekilin desteklediği terörist Ceren Güneş gömüldü

CHP'li vekilin desteklediği terörist Ceren Güneş gömüldü

221
Erdoğan, tank fabrikası satıldı iddiasını yalanladı

Erdoğan, tank fabrikası satıldı iddiasını yalanladı

518
Sünnet düğününde oynattıkları dansözden şikayetçi oldular

Sünnet düğününde oynattıkları dansözden şikayetçi oldular

181
İran yeni petrol rezervi keşfetti

İran yeni petrol rezervi keşfetti

131
Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir