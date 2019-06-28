Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın boşanma nedeni

Rol aldıkları “Ulan İstanbul” dizisinin setinde birbirlerine aşık olan 3 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım, tek celsede boşandı.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına davacı Ezgi Eyüboğlu ile davalı Kaan Yıldırım avukatlarıyla birlikte katıldı.
"BOŞANALIM"
Hakimin, “Boşanma konusunda kararlı mısınız?” sorusu üzerine söz alan davacı Ezgi Eyüboğlu, “Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Boşanmamıza karar verilsin. Davalıdan nafaka ya da tazminat talebim yoktur” dedi.
HEMEN AYRILMAK İSTEDİLER
Ezgi Eyüboğlu’nun ardından söz alan davalı Kaan Yıldırım da anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtti.
Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, tarafların anlaşmalı boşanma protokolü çerçevesinde boşanmalarına karar verdi.