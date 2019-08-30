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Ezgi Mola Ömür Gedik'e tepki gösterdi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Ömür Gedik'in yaptığı şort açıklaması hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 30.08.2019 - 09:33..
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Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik’in “İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu ayıp sınırını aşmış durumda” tweet’i tartışma yarattı.

"NEFRET EDİYORUM"

Önceki gün şortunu giyip City’s AVM’ye giden Ezgi Mola, Ömür Gedik’in tweet’ine “Bu konuya girmek bile çok çirkin bence. Kadınlar birbirlerine en büyük şiddeti gösteriyor” diyerek tepki gösterdi.

Mola, sözlerine şöyle devam etti: “Kimseyi ne giydiğiyle ya da neyi tercih ettiğiyle değerlendirmesin. Bunlar kimseyi ilgilendirmez sonuçta. Kadının kadına yaptığı şiddetten nefret ediyorum.”

Ezgi Mola Ömür Gedik'e tepki gösterdi

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