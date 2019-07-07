Ezgi Mola sevgilisi ile gece kulübü açtı

Oyuncu Ezgi Mola, ticarete atıldı.

Uzun süredir Ege'de bir mekan açmayı hayal eden oyuncu, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın desteğiyle hayalini kurduğu gece kulübünü İzmir Alaçatı'da açtı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Mekanın açılış partisinde Ezgi Mola'yı dostları yalnız bırakmadı. Aşkı Mustafa Aksakallı ve erkek kardeşi Ozan Mola ile ortak olan oyuncu, bu sayede setlerden ticarete transfer oldu.

PATRONİÇE OLDU

Kendi işinin patroniçesi olan 36 yaşındaki oyuncu, yaz boyunca Alaçatı'da kalıp hem mekanıyla ilgilenecek hem de denizin ve güneşin tadını çıkaracak.