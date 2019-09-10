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Ezgi Mola'dan sevgilisiyle yeni poz

Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci sevgilisiyle ilişkisine doludizgin devam ediyor.

Haber Merkezi | 10.09.2019 - 09:37..
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Oyuncu Ezgi Mola, bir süredir işletmeci Murat Aksakallı ile birlikte ve genç çift oldukça mutlu...

EZGİ, MOLA VERDİ

Yeni sezon öncesi 'Alice' müzikali için tekrar yoğun bir prova dönemine giren Ezgi Mola, sevgilisi Murat Aksallı'ya bu yoğunluğu arasında zaman ayırmayı da ihmal etmiyor.

Ezgi Mola'dan sevgilisiyle yeni poz

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Genç çift, dün birlikte bir fotoğraf verdi.

OYUNCU İYİCE ZAYIFLADI

Bu arada Ezgi Mola'nın, oldukça fazla kilo verdiği de görüldü. Genç oyuncunun, müzikal için adeta kampa girdiği belirtiliyor.

Ezgi Mola'dan sevgilisiyle yeni poz

Ezgi Mola'dan sevgilisiyle yeni poz

Ezgi Mola'dan sevgilisiyle yeni poz

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