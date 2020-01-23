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Ezgi Sertel anne oldu

Sunduğu yemek programlarıyla yıldızı parlayan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, ikiz bebeklerini kucağına aldı.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 10:22..
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Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapan Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu ile aynı dizide yer aldığı sıralarda set arkadaşlığını aşka dönüştürmüştü. Ünlü çift, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ezgi Sertel anne oldu

Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, şu sıralar anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

HASTANE ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğuma gireceğini duyuran Ezgi Sertel'den, güzel haber geldi. Ezgi Sertel'in, ikiz bebeklerini dünyaya getirdiği duyuruldu. Oğulları Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.

Ezgi Sertel anne oldu

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