Sosyal medya hesabında paylaştıkları ve söylediği şarkılarda uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle hakkında hapis cezası istenen Sercan İpekçioğlu (Ezhel) askere gitti.

Ünlü rapçi, bedelli askerliğini yapmak üzere birliğine teslim olurken, ardı ardına sosyal medya hesabından şarkı sözleriyle paylaşım yaptı.

"GÖTÜR BENİ İÇTİMAYA AYA AYA"

Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bedelini ödedik içimiz dona dona" notunu yazdı. İçtima alınmasını beklerken de bir fotoğrafını yayınlayan rapçi, son çıkardığı 'Aya' isimli şarkısından esinlenerek "Götür beni içtimaya aya aya" notunu yazdı.