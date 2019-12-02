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Ezidi kadın DEAŞ'lı tecavüzcüsüyle karşı karşıya

Genç kadın, 14 yaşındayken kendisine tecavüz eden DEAŞ'lıya, gözyaşları içinde, “Bunu bana neden yaptın? Çünkü ben Ezidi’yim değil mi?” diye hesap sordu.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 10:37..
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DEAŞ terör örgütünün 2014 yılında Irak’ın kuzeyinde Ezidilere yönelik katliamından sonra ailesiyle birlikte Almanya’ya sığınan Aşvak Hacı Hamid, kendisini uzun süre esir tutan DEAŞ üyesiyle Almanya’da karşılaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken genç kadın Almanya’yı terk ederek Irak’a dönmüştü.

TECAVÜZCÜSÜYLE IRAK'TA YÜZLEŞTİ

Ezidi genç kadın, 14 yaşındayken kendisine tecavüz eden DEAŞ'lı teröristle Irak'ta yüzleşti. Videoda Ezidi kadın kendisine tecavüz eden DEAŞ'lı teröriste gözyaşları içinde, “Bunu bana neden yaptın? Çünkü ben Ezidi’yim değil mi?” diye hesap sorduğu görülüyor.

Ezidi kadın, DEAŞ'lı tecavüzcüsüyle karşı karşıya ViDEO

Ezidi kadın DEAŞ'lı tecavüzcüsüyle karşı karşıya

"SENİN KIZ KARDEŞİN VAR MI?"

DEAŞ'lının kafasını kaldırıp kendisine bakmasını isteyen Hacı Hamid, “Senin bir kız kardeşin var mı? Hislerin var mı? Onurun var mı?” diye sorarken şu ifadeleri kullanıyor: Hayatımı mahvettin. Bana tecavüz ettiğinde 14 yaşındaydım. Senin çocuklarının yaşındaydım. Hayallerimi çaldın. Bugün adaletsizlik, kahır ve yalnızlık yaşamanın sırası sizde."

DAYANAMAYIP BAYILDI

Genç kadın, bu ifadeleri kullandıktan dafa fazla dayanamayıp bayıldı.

Ezidi kadın DEAŞ'lı tecavüzcüsüyle karşı karşıya

Ezidi kadın DEAŞ'lı tecavüzcüsüyle karşı karşıya

Ezidi kadın DEAŞ'lı tecavüzcüsüyle karşı karşıya

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