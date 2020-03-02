F-16 pilotlarımızdan görev dönüşü Mehmetçiğe selamlama

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 34 askerimizin şehit olmasının ardından, Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

Harekat kapsamında rejime ait hedefler, OBÜS, ÇNRA, SİHA ve F-16'lar ile etkisiz hale getiriliyor.

Esad rejiminin TSK ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı Halep'teki Neyrab Askeri Havalanı'nı F-16'larımız tarafından bombalanarak kullanılmaz hale getirildi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla, F-16 pilotlarımızın görev dönüşü Suriye semalarında Mehmetçiğe sevgilerini ilettiğini belirtti.

Ağar Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın Neyrab Askeri Havaalanı'nın bombalamasının ardından çekildiğini belirterek "Bu fotoğraf 011700 Mart 2020’de yani bugün saat 17.00’de komandolarımız tarafından çekildi. İlgili görev sonrası, görevi icra eden F-16’larımız karadaki Mehmetçiklerimize sevgilerini gösterirken." ifadelerini kullandı.