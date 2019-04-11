F-35 nedir

Savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağı F-35. Aynı zamanda ABD'nin son insanlı savaş uçağı projesi.

Uçak F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretilmiş. Radardaki izi F-22 kadar küçük olmasa bile günümüz uçaklarından düşük. Bunu sağlamak için silah istasyonları gövdenin içine saklanmış. Tek kişilik ve tek motorlu.

F-16'YA YAKIN

F-35, 2040'lı yıllarda dünyanın en önde gelen avcı uçağı olması için tasarlandı. Ayrıca havadan-havaya yeteneği olarak F-22'den sonra gelen tek uçak olarak da planlandı.

Sahip olduğu modern motor sayesinde yüzde 60 daha fazla itici güç sağlıyor. Böylece güç/ağırlık oranı ve kanata yükleme, göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakın.

3 FARKLI YAPILANMA

Uçağın parçalarının yüzde 80'ini paylaşan, üç farklı yapılanması üretildi.

Bunlar:

F-35A: Geleneksel kalkma ve inme

F-35B: Kısa kalkış dikey iniş

F-35C: Uçak gemileri için tasarlanmış versiyon

F-35’lerin kalkış ve inişi diğer savaş uçakları ile aynı ve radarda tespit edilemeyen 5'inci nesil savaş uçağı olarak biliniyor.