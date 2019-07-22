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F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

Türkiye'nin üretim programından çıkarılması nedeniyle 75 uçağın teslimatında, 2 yıllık bir gecikme yaşanacak.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 08:53..
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F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

Rusya'nın hava savunma sistemi S-400'leri teslim etmeye başlamasının ardından Amerika, Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.

Bu karar, F-35 üretimini de etkiliyor.

400 PARÇANIN TEK ÜRETİCİSİ TÜRKİYE

Öyle ki; uçakların 937 parçası Türkiye'de üretiliyor. 400 parçanın da tek üreticisi Türkiye.

MALİYET 600 MİLYON DOLARI AŞIYOR

Amerikalılar, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının maliyetini 600 milyon dolar hesapladı. Fakat maliyet göründüğünden daha fazla.

75 UÇAĞIN TESLİMATINA ERTELEME

Amerika'nın satış için hazırladığı 75 F-35'in teslimatı 2 yıl erteleniyor.

Bu gecikmede Türkiye'nin programdan çıkarılmasının etkisi büyük.

Türkiye'nin programın dışında bırakılmasının Amerika'ya 1 milyar dolara mal olması bekleniyor.

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