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F-35'ler için beklenen Pentagon raporu Kongre'ye sunuldu

Pentagon raporunun ABD Kongresi'ne sunulması, F-35'lerin TÜrkiye'ye teslimatı için ileri doğru atılmış bir adım anlamına geliyor.

REUTERS | 16.11.2018 - 06:11..
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Reuters'a konuşan beş kaynağa göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin satın alması planlanan 100 F-35 uçağıyla ilgili raporunu Kongre'ye sundu.

İLERİ BİR ADIM

F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesi, bu raporun Kongre'ye sunulmasına kadar ertelenmişti; o yüzden bu raporun sunulması anlaşmada ileriye doğru bir adım anlamına geliyor.

F-35'ler için beklenen Pentagon raporu Kongre'ye sunuldu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını Ağustos ayında imzalamıştı.

RAPORA KADAR DURDURMA KARARI

Tasarının yasalaşmasından sonraki 90 gün içinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin durumuna yönelik bir rapor hazırlaması ve bu rapor sunulana kadar da teslimatın durdurulması öngörülüyordu.

ABD'nin bu kararlarının arkasında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alacak olması var.

F-35'ler için beklenen Pentagon raporu Kongre'ye sunuldu

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