F1 heyecanı hızlı başladı

21 etaptan oluşacak 2019 sezonu, 17 Mart 2019'da Avustralya Grand Prix'si ile başladı ve 1 Aralık 2019'ta Abu Dabi'de sona erecek. Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 12 Ekim'de yapacağı toplantının ardından belli olacak.

F1 PİLOTLARI BELLİ OLDU

Formula 1’de yeni sezonda, son takım şampiyonu Mercedes kadrosunu korurken en büyük değişim Ferrari’de yaşandı. 2007 Dünya şampiyonu Kimi Raikonen’le kontratını uzatmayan Ferrari tecrübeli pilotun yerine 21 yaşındaki Charles Leclerc’i takıma dahil etti.

2019 SEZONU NEFES KESİYOR

Bir diğer iddialı ekip Red Bull Racing de hem motorunu hem de bir pilotunda değişikliğe gitti. Honda motora geçen Red Bull, Daniel Ricciardo ile de yollarını ayırdı. Geleceğin şampiyonu olarak gösterilen Max Verstappen’in yeni takım arkadaşı ise Fransız Pierre Gasly oldu. 1 Aralık’da Abu Dhabi Grand Prix'siyle tamamlanacak olan 2019 sezonu yine nefes keseceğe benziyor.

ŞAMPİYONA TAKVİMİ BELLİ OLDU

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle: 17 Mart: Avustralya, 31 Mart: Bahreyn, 14 Nisan: Çin, 28 Nisan: Azerbaycan, 12 Mayıs: İspanya, 26 Mayıs: Monaco, 9 Haziran: Kanada, 23 Haziran: Fransa, 30 Haziran: Avusturya, 14 Temmuz: Büyük Britanya, 28 Temmuz: Almanya, 4 Ağustos: Macaristan, 1 Eylül: Belçika, 8 Eylül: İtalya, 22 Eylül: Singapur, 29 Eylül: Rusya, 13 Ekim: Japonya, 27 Ekim: Meksika, 3 Kasım: ABD, 17 Kasım: Brezilya, 1 Aralık: Abu Dabi.