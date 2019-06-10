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F1'de rekabet sürüyor

F1'in yedinci durağı Kanada Grand Prix’inde, Mercedes-AMG Petronas ve Lewis Hamilton birinciliği göğüsledi.

İHA | 10.06.2019 - 10:26..
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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2019’un yedinci durağı olan Kanada’da Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton ile güldü. Sezona beşi duble olmak üzere altı yarış zaferiyle giren Mercedes-AMG Petronas, Gilles Villeneuve Pisti’nde birinciliği Hamilton ile elde ederek bu seriyi sürdürdü.

YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Mücadelede Valtteri Bottas, dördüncü sıranın sahibi olurken takımlar sıralamasında ise son 5 sezonun markalar şampiyonu olan Mercedes-AMG Petronas, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

HAMİLTON'UN BEŞİNCİ ZAFERİ

Sıralama turları sonunda ikinci cebin sahibi olan Hamilton, startla birlikte pol pozisyonundaki Sebastian Vettel’i zorlamaya başladı. Hamilton, yarış sonunda damalı bayrağın altından ikinci sırada geçse de Vettel’in yarışın orta bölümünde pist dışına çıktığı esnada güvensiz bir şekilde piste dönmesi sebebiyle aldığı 5 saniyelik ceza ile Hamilton bu seneki 5. zaferine ulaşmış oldu.

F1'de rekabet sürüyor

Kanada’da yarışa altıncı sıradan başlayan Bottas ise en hızlı tur zamanını attığı mücadelede, damalı bayrağın altından 4. sırada geçmeyi başardı. Kanada Grand Prix’inin ardından Lewis Hamilton,162 puanla liderliği korumayı başardı.

23 HAZİRAN'DA FRANSA'DA

Valtteri Bottas 133 puanla ikinci sırada yer alırken, Mercedes-AMG Petronas 295 puanla birinciliğini korudu. Formula 1’de 2019 sezonunun 8. yarışı 23 Haziran 2019 tarihinde Fransa’da gerçekleştirilecek. 10 yıllık aranın ardından geçen sene takvime geri dönen Fransa’da, 2018 kazananı Mercedes-AMG Petronas ve Britanyalı pilotu Lewis Hamilton olmuştu.

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