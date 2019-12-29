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Fabrikada 12 kişi akşam yemeğinden zehirlendi.

Kayseri'de bir fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 29.12.2019 - 23:53..
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde tekstil üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada işçiler akşam yemeğinde kıymalı-patatesli ve mercimek çorbası yedi. Akşam yemeğinden bir süre sonra işçilerden bazılarında bulantı ve mide ağrısı oldu.

Fabrikada 12 kişi akşam yemeğinden zehirlendi.

12 İŞÇİ HASTENELERE KALDIRILDI

12 işçi fabrikaya sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.

Fabrikada 12 kişi akşam yemeğinden zehirlendi.

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