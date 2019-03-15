taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4704
Euro
6.1879
Altın
1296.11
Borsa
102432.29
Gram Altın
228.008

Fabrikadaki gaz sızıntısı paniğe neden oldu

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısı paniğe sebep oldu. İtfaiye harekete geçerken, sızıntı büyümeden sonlandırıldı.

DHA | 15.03.2019 - 02:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

s

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, GEBKİM içerisindeki yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada,'pentan' gazı dolu bir tankta sızıntı meydana geldi. Tank üzerindeki contanın gevşemesinden meydana geldiği öğrenilen sızıntı nedeniyle tesiste çalışma durduruldu.

TESİS HAVALANDIRILDI

İhbar üzerine fabrikaya GEBKİM ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazın sızması sebebiyle tesise bir süre araçların yaklaşması engellendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçlarını güvenli bir noktada bıraktıktan sonra tesise yürüyerek ulaştı. Tanktaki pentan gızı sızıntının giderilmesinin ardından, tesis havalandırıldı. Çalışmaların ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

34
UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları

1
Amasya'da fuhuş operasyonu

Amasya'da fuhuş operasyonu

0
100 metre yükseklikte ekmek parası

100 metre yükseklikte ekmek parası

1
Zernek Baraj Gölü'nde balık avı başladı

Zernek Baraj Gölü'nde balık avı başladı

0
Fabrikadaki gaz sızıntısı paniğe neden oldu

Fabrikadaki gaz sızıntısı paniğe neden oldu

0
Gazze'den Tel Aviv'e roket attılar

Gazze'den Tel Aviv'e roket attılar

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir