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Fabrikaya karton getiren tırdan mülteciler çıktı

Çanakkale’de bir seramik fabrikasına kağıt ambalaj malzemesi getiren tırın dorsesine kaçak binerek gizlenen 4 Suriyeli mülteci, fabrika güvenlik görevlilerince yakalandı.

DHA | 04.04.2019 - 13:04..
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34 FC 5425 plakalı tırın sürücüsü M.B., Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki bir seramik fabrikasına Tekirdağ-Çorlu ilçesinden kağıt ambalaj malzemesi getirdi.

KAĞITLARIN ARASINA SAKLANAN MÜLTECİLERİ GÖRDÜ

Etili Köyü'ne park eden şoför, seramik fabrikasında yükünü indirirken kağıt ambalajların arasına gizlenen yabancı uyruklu mültecileri fark edince, fabrikanın güvenlik görevlilerine haber verdi.

Fabrikaya karton getiren tırdan mülteciler çıktı

''KARTON KUTULARIN ÜZERİNDEYDİLER''

Ardından jandarma, olay mahalline gelerek soruşturma başlattı. Mültecilerin, tırın mola verdiği Keşan yakınlarında dorseye gizlice bindikleri öğrenildi.
Tır şoförü M.B., “Edirne’nin Keşan ilçesine gelmeden önce bir petrol istasyonunda, uyumak için durdum. 20 dakika uyudum, sonra kalkıp buraya geldim. Malı boşaltırken gördüğünüz gibi karton kutularının üzerindeydiler.” dedi.

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