1 Roza Erdem ile Hikâye Anlatıcılığı üzerine konuştuk Hikâye Anlatıcısı kimliği ile buluştuğumuz, “Evvel Zamanla Tanışmak” adını verdiği ilk hikayesi ile yola çıkan Roza Erdem ile kendi hikâyesini ve Hikâye Anlatıcılığını konuştuk…

2 Yılmaz Özdil kitabının İngilizce versiyonunu bastı Mustafa Kemal adlı kitabından kazandığı büyük paralarla gündem olan Yılmaz Özdil, bu kez yurt dışına açılma kararı aldı.

3 Etiyopya: Uçağın düşüşünde pilotaj hatası yok Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, Addis Ababa’da 10 Mart’ta yaşanan ve 157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili açıklama yaptı.

4 Fabrikaya karton getiren tırdan mülteciler çıktı Çanakkale’de bir seramik fabrikasına kağıt ambalaj malzemesi getiren tırın dorsesine kaçak binerek gizlenen 4 Suriyeli mülteci, fabrika güvenlik görevlilerince yakalandı.

5 AİHM çukur olaylarıyla ilgili başvuruları reddetti AİHM, Cizre, Silopi ve Sur'da hendek eylemlerinde sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine 32 başvuruyu reddetti.

6 Alkollü genç, otobüsteki yaşlı kadına hakaret etti Otobüse alkollü binen genç, yüksek sesli şarkı söyleyenleri uyaran yaşlı kadına hakaretler savundu.