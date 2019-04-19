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Facebook 1.5 milyon kullanıcının kişi listesini kaydetti

Facebook, Mayıs 2016'dan bu yana 1.5 milyon yeni üyesinin e-posta adreslerinde kayıtlı olan kişi listelerini yanlışlıkla kendi sunucularına yüklediğini açıkladı.

DHA | 19.04.2019 - 09:18..
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Facebook'un karıştığı veri ve gizlilik skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Şimdiye kadar birçok kullanıcının verilerini paylaştığı ortaya çıkan sosyal medya devi, bu sefer de kullanıcıların kişi bilgilerini kendi sunucularına aktardı.

2016'nın Mayıs ayından bu yana kullanıcıların e-posta adreslerinde kayıtlı olan kişi bilgilerini izinsiz bir şekilde elde ettiğini itiraf eden Facebook, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

facebook

E-POSTA ADRESİNİZDEKİ KİŞİLERİ TOPLADI

2016'dan bu yana yeni kayıt olan kullanıcıların arkadaşlarını daha kolay bulmaları için onlardan e-posta adreslerindeki kişilere erişim izni isteyen Facebook, kullanıcılardan e-posta adreslerini ve şifrelerini girmelerini istiyordu.

Facebook yaptığı açıklamada, kullanıcılar erişim izni vermese bile kişi listelerinin otomatik olarak Facebook sunucularına aktarıldığını itiraf etti. Şirket, yaklaşık 1,5 milyon kullanıcının verilerinin bu şekilde aktarıldığını ve şu anda silinme aşamasında olduklarını belirtti.

facebook

Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada: “Bazı vakalarda kullanıcıların kişi listelerinin de hesap açmaları sırasında yanlışlıkla Facebook’a aktarıldığının farkına vardık. Bu durumdan etkilenen kullanıcı sayısının 1.5 milyon civarında olduğunu düşünüyoruz. Adres defteri bilgileri kimseyle paylaşılmadı ve artık siliniyor” ifadelerini kullandı.

Facebook son birkaç yıldır kullanıcı gizliliği konusunda yaşanan olaylar yüzünden zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz yıl da Cambridge Analytica şirketinin karıştığı skandal ile sosyal paylaşım sitesi, 10 milyon kullanıcısının verilerini topladığı gerekçesiyle ağır eleştrilere maruz kalmıştı.

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