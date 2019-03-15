Facebook, 2 yılda tam 15 milyon ABD'li kullanıcı kaybetti

Adı karıştığı gizlilik skandallarıyla kullanıcıların güvenini iyice kaybeden Facebook, kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. Şirket, her ne kadar tekrar popüler olabilmek için çalışmalarına hız kazandırsa da yeni rakamlar pek de istenilen seviyede değil.

Geçtiğimiz yıl yaşanan skandal ve sızıntılar, sosyal medya devi Facebook’a kan kaybettirdi. Edison Research, ocak ve şubat aylarında yaşı 12 olan 1.500 genç arasında yaptığı sosyal medya kullanımı sonuçlarını yayınladı.

FACEBOOK KAN KAYBETTİ

Paylaşılan son verilere göre Facebook, son 2 yılda 15 milyon kullanıcı kaybetti. Facebook’un ABD’li kullanıcı sayısının, 2017’ yılına göre göre 15 milyon azaldığı yer alan raporlara göre, 2017 yılında 12 yaşından büyük ABD’li kullanıcısı sayısı yüzde 67’den daha fazla.

Yaşları 55 ve üzeri olan Facebook kullanıcılarında artış gözlemlenirken, 2017 yılında yüzde 49 olan kullanıcı sayısı 2019 yılında yüzde 53’e yükseldi. Raporlara göre Facebook, 12 yaş ve üzeri kullanıcıların en çok kullandığı sosyal medya uygulaması.

2015 yılında sosyal medya kullanıcılarının yüzde 65’inin diğer sosyal medya ağlarına oranla Facebook’u tercih ettiğini ortaya çıkaran araştırma, bu sayının bu yıl yüzde 52’ye düştüğünü gösteriyor. 2019 yılında Instagram kullanıcılarının sayısının yüzde 16, Snapchat kullanıcılarının ise yüzde 13 olduğu ifade edildi.

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