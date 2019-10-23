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Facebook, ABD başkanlık seçimlerini etkileyen sayfaları siliyor

ABD'de; 2020 başkanlık ön seçimlerini etkileme amacında oldukları gerekçesiyle İranlıların yönettiği 3, Rusların yönettiği 1 sayfa Facebook'tan kaldırıldı.

AA | 23.10.2019 - 09:06..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Son yıllarda karıştığı gizlilik skandalları nedeniyle bir hayli zor günler geçiren Facebook, gelecek yıl yapılacak ABD başkanlık seçimleri için yoğun mesai harcıyor.

Facebook ve diğer büyük teknoloji şirketleri üzerine eleştirilerini uzun zamandır sürdüren Demokrat Parti Başkan Adayı Elizabeth Warren, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Trump'un başkan seçilmesine yardım ettiğini açıklamıştı.

facebook

FACEBOOK, SEÇİMİ ETKİLEYEN SAYFALARI KALDIRIYOR

Facebook, sosyal medya platformunda İranlı ve Ruslar tarafından yönetilen dört sayfayı, ABD 2020 başkanlık ön seçimlerini etkileme amacı taşıdıkları gerekçesiyle kaldırdı.

Şirketin Küresel Seçimler Kamu Politikaları Direktörü Katie Harbath, Siber Güvenlik Başkanı Nathaniel Gleicher ve diğer üst düzey yöneticiler tarafından yapılan basın açıklamasında, üçü İranlılar ve biri Ruslar tarafından yönetilen dört sayfanın, koordineli şekilde sahte bir tutumda bulundukları belirtildi.

FACENOOK

Sayfaların paylaştıkları içerik nedeniyle değil, birbirleriyle koordineli şekilde davranarak sahte hesaplar kullandıkları için kapatıldığı ifade edilen açıklamada, Facebook'un yabancı müdahaleleri engellemek için de uğraştığı belirtildi.

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Facebook, ABD başkanlık seçimlerini etkileyen sayfaları siliyor

Facebook, ABD başkanlık seçimlerini etkileyen sayfaları siliyor

Facebook, ABD başkanlık seçimlerini etkileyen sayfaları siliyor

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