Facebook, Afrika'yı hedef alan Rus hesapları kapattı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, özellikle siyasete ilişkin içerikler paylaşan hesapları yakın takibe alıyor. Şimdiye kadar birçok sayfa ve profili bu yüzden kapatan şirket, şimdi de Rusya merkezli hesapları kapattığını duyurdu.

Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada, küresel ve yerel siyasete ilişkin haberler paylaşan ve Rusya merkezli olduğu tespit edilen 35 Facebook hesabı, 53 sayfa, 7 grup ve 5 Instagram hesabının kapatıldığı belirtildi.

SİYASETLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER PAYLAŞILDI

Sahte hesapların Madagaskar, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kamerun, Sudan ve Libya gibi ülkeleri hedef aldığı belirtilen açıklamada; hesaplardan Afrika’daki Rus politikası, Mozambik ve Madagaskar’daki seçimler, Fransa ve ABD politikalarının eleştirileri gibi konularda paylaşımlar yapıldığı açıklandı.

Facebook, kapatılan hesaplardan yapılan bazı paylaşımları resmi internet sitesi üzerinden de yayınladı.

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