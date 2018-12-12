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Facebook artık bu yerlerde de size reklam gösterecek

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarına reklam göstermekten bıkmadı. Şirket, yeni reklam yerleri bulmak için çalışıyor.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 12:19..
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Facebook'ta zaten epey fazla reklam olduğunu düşünebilirsiniz, fakat şirket daha fazla reklam göstermek için yeni yerler bulma peşinde. Son gelen haberlere göre Facebook, arama sonuçlarında reklam göstermek için çalışmalar yapıyor.

ARAMA SONUÇLARINDA REKLAM

Facebook ürün yöneticisi Zoheb Hajiyani yaptığı açıklamada, “Facebook arama sonuçlarına reklam yerleştirmek için küçük bir test yapıyoruz ve reklamların genişletilip genişletilmeyeceğine karar vermeden önce, bu reklamların insanlar ve işletmeler için faydalı olup olmadığını değerlendireceğiz.” dedi.

Facebook, gelirlerinin düşmesiyle daha fazla reklam göstermenin yollarını arıyor. Yeni reklam biçimi, Facebook'un hâlâ reklam koymak için yeni yerler aramakta olduğunu gösteriyor.

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