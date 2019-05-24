Facebook bu yıl 2.2 milyar sahte hesabı silerek rekor kırdı

Her ne kadar son zamanlarda yaptığı veri ve gizlilik skandallarından sonra popülerliği bir hayli azalsa da Facebook, hala en çok kullanıcıya sahip sosyal medya sitesi konumunda. Durum böyle olunca platformda milyarlarca sahte hesap da bulunuyor ve şirket sürekli bu hesapları silmek zorunda kalıyor.

Facebook, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılının ilk çeyreğinde platformdaki yaklaşık 2.2 milyar sahte hesabı sildiğini belirterek kendi rekorunu da kırmış oldu.

GEÇEN YILIN İKİ KATI

Son 6 ayda Facebook üzerinde rahatsız edici sahte hesaplarda ciddi artış yaşandığı ve bunun nedeninin otomatik saldırılar olduğu belirtilen açıklamada, 2018'in ilk çeyreğinde 1.2 milyar hesabın silindiği ve bu yılki rakamın geçen yılı neredeyse ikiye katladığına işaret edildi.

Amerikan basını, söz konusu rakamın, Facebook'un tek çeyrekte en fazla hesap silme rekoru olduğunu yazdı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.