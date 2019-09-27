Facebook, bugünden itibaren beğeni ve yorum sayısını gizleyecek

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız haberimizde, Instagram'ın gönderilerdeki beğeni sayısını gizleyeceğini duyurmuştuk. Kullanıcılar arasındaki beğeni rekabetinin önüne geçmek isteyen şirket, paylaştığınız bir gönderiye gelen beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyen bir sistem üzerinde uzun süredir çalışıyor.

Altı ülkeyi pilot olarak seçen Instagram'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların beğeni sayısıyla ilgilenmesinden daha çok fotoğraf paylaşmaya odaklanmasının beklendiği, beğeni sayısının gizlenmesinin bu yönde atılan bir adım olduğu belirtilmişti.

FACEBOOK, BUGÜNDEN İTİBAREN BEĞENİ VE YORUM SAYISINI GİZLEYECEK

Instagram'ın Facebook'a bağlı olduğunu düşünürsek, aynı özelliğin Facebook için de yayınlanacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Geçtiğimiz günlerde, Facebook'un android uygulamasında yer alan gizli kodlar nedeniyle, aynı özelliğin Facebook'a da geleceğini sizlere aktarmıştık.

Facebook, beğeni ve yorum sayısını gizleme özelliğini bugünden itibaren Avustralya'da başlatma kararı aldı. Şirket, bu yeni özelliğin kullanıcıları nasıl etkilediğine dair, birçok geri bildirim toplayarak değerlendirecek. Bu geri bildirimler sayesinde, söz konusu özelliğin bütün kullanıcılar için yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilecek.

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