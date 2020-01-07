Facebook Bursa'ya ofis açıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya araçlarından biri olan Facebook'un hedefi dijital platformda genç girişimciler ortaya çıkarmak.

8 İLDE ŞUBELEŞECEK

Bursa Ticaret Borsası Başkanı aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Facebook'un dünya genelinde 7 şehirde ofis açma kararı aldığını. Türkiye'de TOBB ve Habitat işbirliğinde yapılacak çalışmalar için İstanbul'un belirlendiğini İstanbul'a bağlı olarak da Bursa başta olmak üzere 8 ilde şubeleşmeye gidildiğini söyledi.

13 OCAK'TA HİZMETE GİRİYOR

Ticaret Borsası'nın himayesinde ve sivil mimari örneği olan Doğanbey Mahallesi'ndeki binasında oluşturulan ofis, 13 Ocak'ta hizmet vermeye başlayacak.

GENÇLERİN ÖNÜ AÇILACAK

Kurulacak ofisin amacının genç girişimcilere dijital alanda yeni yeni açılımlar sağlamak olduğunu belirten Matlı, bu konu ile ilgili Bursa'daki bir üniversite ile protokol yaptıklarını, gençlerin üniversite döneminden başlayarak dijitalleşme temelli iş modellerinin geliştirilmesinin önü açılacağını aktardı.