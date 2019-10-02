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Facebook CEO'su Zuckerberg'in ses kayıtları basına sızdı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in, Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren hakkındaki sözleri, ABD basınında geniş yer buldu.

AA | 02.10.2019 - 09:15..
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Son yıllarda gizlilik skandalları nedeniyle bir hayli zor durumda kalan Facebook ve CEO Mark Zuckerberg, şimdi ise yine bir olayla gündemde. Zuckerberg'in bir toplantı sırasında kendi çalışanlarına seslendiği konuşmaları, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ABD basınına sızdırıldı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in, Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren'ın başkan seçilmesinin şirket için "çok kötü olacağını" söylediği sözleri, Amerikan basınında geniş yer buldu.

mark zuckerberg

ZUCKERBERG: GİDER SAVAŞIRIZ

Zuckerberg, "Doğru cevabın şirketlere savaş açmak olduğunu düşünen Elizabeth Warren gibi biri var. Eğer seçilirse yasal bir mücadeleye gireceğimiz ve kazanacağımız kanaatindeyim. Bu durum bizim için halen çok kötü mü olur? Cevabı evet. Hükümetimize karşı büyük bir dava açmak istemem ama biri sizin varoluşunuzu tehdit ediyorsa da gider savaşırsınız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Elizabeth Warren, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, Facebook gibi şirketlerin acilen düzeltilmesi gerektiğini belirtmişti.

Mark Zuckerberg'in ses kayıtlarında; Facebook'un, şu sıralar gençler arasında bir hayli popüler olan TikTok uygulamasını da satın alabileceği belirtiliyor.

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Facebook CEO'su Zuckerberg'in ses kayıtları basına sızdı

Facebook CEO'su Zuckerberg'in ses kayıtları basına sızdı

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