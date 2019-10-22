Facebook, Haberler sekmesini bu ayın sonunda yayınlayacak

Son zamanlarda karıştığı gizlilik skandalları nedeniyle bir hayli zor durumda kalan sosyal medya devi Facebook, platforma yeni bir özellik daha kazandıracak. CEO Mark Zuckerberg, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, ''İnsanların güvenilir haber okumaları ve dünyanın önde gelen haber platformlarından bilgi almaları benin için oldukça önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.

Facebook, platforma yeni bir 'Haberler' sekmesi ekleyerek, kullanıcıların en doğru ve en güncel haberlere ulaşmasını sağlayacak. Yeni bir rapora göre Facebook'un bu yeni özelliği, ekim ayının sonuna doğru kullanıcılara sunulacak.

FACEBOOK, CİDDİ PARALAR ÖDEMEYİ GÖZE ALDI

Sosyal medya platformuna olan güveni yeniden artırmak isteyen Facebook, 'Haberler' sekmesinin de oldukça güvenilir ve doğru kaynaklardan oluşmasını istiyor. Şirket, Buzzfeed News ve Washington Post gibi haber kuruluşlarına büyük paralar ödeyerek, platformda yer almalarını sağlayacak.

Facebook'un neredeyse hazır hale getirdiği 'Haberler' sekmesi, bu ayın sonunda kullanıcıların hizmetine açılacak.

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