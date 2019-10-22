taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8339
Euro
6.4969
Altın
1486.37
Borsa
98006.14
Gram Altın
279.008
Bitcoin
48010.91

Facebook, Haberler sekmesini bu ayın sonunda yayınlayacak

Facebook'un platformda göstereceği haber akış serisi, bu ayın sonunda kullanıma sunulacak.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 16:14..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son zamanlarda karıştığı gizlilik skandalları nedeniyle bir hayli zor durumda kalan sosyal medya devi Facebook, platforma yeni bir özellik daha kazandıracak. CEO Mark Zuckerberg, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, ''İnsanların güvenilir haber okumaları ve dünyanın önde gelen haber platformlarından bilgi almaları benin için oldukça önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.

Facebook, platforma yeni bir 'Haberler' sekmesi ekleyerek, kullanıcıların en doğru ve en güncel haberlere ulaşmasını sağlayacak. Yeni bir rapora göre Facebook'un bu yeni özelliği, ekim ayının sonuna doğru kullanıcılara sunulacak.

Facebook, Haberler sekmesini bu ayın sonunda yayınlayacak

FACEBOOK, CİDDİ PARALAR ÖDEMEYİ GÖZE ALDI

Sosyal medya platformuna olan güveni yeniden artırmak isteyen Facebook, 'Haberler' sekmesinin de oldukça güvenilir ve doğru kaynaklardan oluşmasını istiyor. Şirket, Buzzfeed News ve Washington Post gibi haber kuruluşlarına büyük paralar ödeyerek, platformda yer almalarını sağlayacak.

Facebook'un neredeyse hazır hale getirdiği 'Haberler' sekmesi, bu ayın sonunda kullanıcıların hizmetine açılacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Facebook, Haberler sekmesini bu ayın sonunda yayınlayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

509
Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

148
Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

147
İdo asker oldu

İdo asker oldu

184
Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

191
HDP'li vekillere ayar veren amir

HDP'li vekillere ayar veren amir

180
Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir