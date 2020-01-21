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Facebook, İngiltere'de bin kişiyi işe alacak

Sosyal paylaşım platformu Facebook, İngiltere’deki merkezinde bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu

AA | 21.01.2020 - 17:06..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, çeşitli ülkelere yaptığı yatırımlarla son yıllarda dikkatleri üzerine çekti. Şirket, bu yıl içeresinde İngiltere'deki ofisinde çalışmak üzere bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Çalışanların bir kısmının, zararlı online içeriklerin tespit edilmesi alanında faaliyet göstereceğini belirten Facebookyaklaşık 500 kişinin yazılım mühendisliği, ürün tasarımı ve veri bilimi gibi teknoloji ağırlıklı alanlarda istihdam edileceğini açıkladı.

facebook ingiltere

Facebook Baş Operasyon Yöneticisi Sherly Sandberg, “Bu yüksek beceri gerektiren pozisyonların çoğu, zararlı içeriklerin daha hızlı bir şekilde tespit edilerek ortadan kaldırılmasını sağlayacak yapay zekanın geliştirilmesi konusunda yardımcı olacak." ifadelerine yer verdi.

Facebook, 2017 yılında Molla Russell isimli bir gencin intiharının ardından, tüm platformlarında zararlı içeriklerin tespit edilerek kaldırılması için daha çok yatırım yapacağını açıklamıştı.

Facebook, bu zamana kadar Instagram dahil toplam 2.8 milyon zararlı içeriği tespit ederek platformlarından kaldırdı.

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