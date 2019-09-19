Facebook, kendi artırılmış gerçeklik gözlüğünü geliştiriyor

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı görüntülere deniyor. Son birkaç yılda ortaya çıkan artırılmış gerçeklik teknolojisi; akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer cihazlarda oldukça sık kullanılmaya başlandı.

Bazı şirketler, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan akıllı gözlükler üzerinde çalışsa da pek de başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Örneğin Google'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü Google Glass, her ne kadar işletme sektöründe başarılı olsa da tüketiciler tarafından beklenen ilgiyi görmedi.

FACEBOOK, KENDİ ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRİYOR

Facebook, artırılmış gerçeklik gözlükleri söz konusu olduğunda Google'dan daha başarılı olabileceğine inanıyor. Şirket, Orion ismini verdiği, artırılmış gerçeklik Ray-Ban gözlüklerini geiştirebilmek için Luxottica ile birlikte çalışıyor.

Yeni gelen bilgilere göre, Facebook'un Orion projesi oldukça iddialı olacak. Yeni gözlükler, kullanıcıların arama yapmasına, bilgileri küçük bir ekranda görüntülemesine ve bakış açılarını başkalarına canlı olarak aktarmasına olanak sağlayacak. Ayrıca, Orion gözlükleri, Alexa benzeri kendi sanal asistanlarına da ev sahipliği yapacak

Bu gibi iddialı projelerin başarılı olabilmesi için oldukça zorlu süreçleri atlatmaları gerekiyor. Örneğin, bu gözlüklerin, akıllı telefonların yerini alabilmesi için, şu anda akıllı telefonlarda bulunan bütün özelliklerin, gözlüklere de gelmesi gerekiyor.

Facebook ise, söz konusu sorunlarla başa çıkarak, bu gözlüklerin gelecekte oldukça başarılı olacağına inanıyor.

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