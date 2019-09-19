taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7139
Euro
6.3245
Altın
1496.04
Borsa
100486.74
Gram Altın
274.666
Bitcoin
56264.59

Facebook, kendi artırılmış gerçeklik gözlüğünü geliştiriyor

Bazı şirketler, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip gözlükler üzerinde çalışırken, bu şirketler arasına Facebook da katıldı.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 13:01..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı görüntülere deniyor. Son birkaç yılda ortaya çıkan artırılmış gerçeklik teknolojisi; akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer cihazlarda oldukça sık kullanılmaya başlandı.

Bazı şirketler, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan akıllı gözlükler üzerinde çalışsa da pek de başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Örneğin Google'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü Google Glass, her ne kadar işletme sektöründe başarılı olsa da tüketiciler tarafından beklenen ilgiyi görmedi.

google glass

FACEBOOK, KENDİ ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRİYOR

Facebook, artırılmış gerçeklik gözlükleri söz konusu olduğunda Google'dan daha başarılı olabileceğine inanıyor. Şirket, Orion ismini verdiği, artırılmış gerçeklik Ray-Ban gözlüklerini geiştirebilmek için Luxottica ile birlikte çalışıyor.

Yeni gelen bilgilere göre, Facebook'un Orion projesi oldukça iddialı olacak. Yeni gözlükler, kullanıcıların arama yapmasına, bilgileri küçük bir ekranda görüntülemesine ve bakış açılarını başkalarına canlı olarak aktarmasına olanak sağlayacak. Ayrıca, Orion gözlükleri, Alexa benzeri kendi sanal asistanlarına da ev sahipliği yapacak

faceook orion

Bu gibi iddialı projelerin başarılı olabilmesi için oldukça zorlu süreçleri atlatmaları gerekiyor. Örneğin, bu gözlüklerin, akıllı telefonların yerini alabilmesi için, şu anda akıllı telefonlarda bulunan bütün özelliklerin, gözlüklere de gelmesi gerekiyor.

Facebook ise, söz konusu sorunlarla başa çıkarak, bu gözlüklerin gelecekte oldukça başarılı olacağına inanıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

184
Magandalar trafiği birbirine kattı

Magandalar trafiği birbirine kattı

343
Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

128
Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

87
Tuzla'daki yangın 4 şehri etkileyecek

Tuzla'daki yangın 4 şehri etkileyecek

23
Kurduğu sistemle elektrik faturasından kurtuldu

Kurduğu sistemle elektrik faturasından kurtuldu

109
Yayıncı kuruluş kural hatası tartışmalarını sonlandırdı

Yayıncı kuruluş kural hatası tartışmalarını sonlandırdı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir