Facebook kendi kripto para birimini ay sonunda tanıtacak

Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medya sitesi Facebook, uzun bir süredir kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyordu. Şirket, çalışmalarında nihayet sona yaklaştı.

Sosyal medya devi Facebook, kendine ait kripto parayı beklenenden çok daha, önce, bu ay sonunda tanıtmaya hazırlanıyor. GlobalCoin ismini alacak olan yeni kripto para, Facebook'un 2.3 milyar üyesinin kullanımına sunulacak.

FİZİKSEL OLARAK DA KULLANILABİLECEK

GlobalCoin sadece online kanallarda değil, ATM benzeri makinelerle fiziksel ortamlarda da kullanıcıların erişimine açık olacak. Ayrıca Facebook'ta bu projede çalışanlar, isterlerse ücretlerini GlobalCoin ile alabilecek.

Haziran sonu tarihinin Facebook’un kendi kripto parası için beklenen 2020 döneminden oldukça önde olması, şirketin bu konuda geç kalmak istemediğini ortaya koyuyor.

Facebook'un kendi parasını çıkarma projesi; geçen yıl eski PayPal yöneticisi David Marcus'u, Bitcoin'in arkasındaki teknoloji olan Blockchain üzerinde çalışmalar yapması amacıyla işe alması ile başlamıştı.

WHATSAPP VE MESSENGER KULLANICILARI KRİPTO PARADAN YARARLANACAK

Yeni gelen haberlere göre Facebook kullanıcıları; GlobalCoin ile para biriktirebilecek, alım satım yapabilecek, yeni kripto parayı bilinen diğer dövizlerle değiştirebilecek ve ülkeler arası ödemeler yapabilecek. Bu işlemler başta Messenger ve WhatsApp olmak üzere, Facebook uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilecek.

FACEBOOK GELİRLERİNİ ARTIRMAK İSTİYOR

Facebook ödemeler alanına girerek, şu anda tamamen reklam gelirlerine dayanan para kazanma modelini çeşitlendirerek dönüştürmek istiyor. Şirketin reklam modeli kişisel verilerin güvenliğini savunanlar, basın ve hukukçular tarafından şiddetle eleştiriliyor.

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