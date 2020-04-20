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Facebook, kendi oyun uygulamasıyla Twitch'e rakip olacak

Facebook, kendi oyun uygulamasını çok yakında iOS kullanıcıları için yayınlayacak.

Haber Merkezi |
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Facebook, kendi oyun uygulamasıyla Twitch'e rakip olacak

Son yıllarda bir hayli popüler hale gelen oyun yayıncılığı, koronavirüs nedeniyle evde kapanan milyonlarca insan nedeniyle büyük şirketlerin de ilgisini çekmeye başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, kendi oyun servisi Facebook Gaming'i duyurmuş ve platforma eklemişti.

Şirket, ayrıca oyun servisinin android uygulamasını kısa bir süre önce kullanıcılara sunmuştu. Uygulamanın iOS sürümü ise çok yakında yayınlanacak.

gamign

CANLI YAYIN YAPILABİLECEK

Uygulama, profesyonel yayıncılardan içerik seçmenin yanı sıra, kullanıcıların arkadaşlarıyla gündelik oyunları oynamasına izin verecek. Ayrıca kullanıcılar, Go Live adlı bir özellik ile canlı yayın yapabilecek.

Facebook, 2.5 milyar kullanıcısının 700 milyonunun oyun içeriğiyle meşgul olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle şirket, oyun uygulamasına bir hayli önem veriyor.

Facebook uygulama başkanı Fidji Simo, “Oyun oynamaya genel olarak yatırım yapmak bizim için bir öncelik haline geldi,çünkü oyun oynamayı, insanları gerçekten birbirine bağlayan bir eğlence biçimi olarak görüyoruz. Bu sadece pasif bir tüketim biçimi değil, etkileşimli ve insanları bir araya getiren bir eğlence.'' ifadelerini kullandı.

Bakalım Facebook Gaming, oyun denince akla ilk gelen Twitch ve YouTube gibi platformlar kadar başarılı olabilecek mi?

Instagram: @eshteknoloji

Facebook, kendi oyun uygulamasıyla Twitch'e rakip olacak

Facebook, kendi oyun uygulamasıyla Twitch'e rakip olacak

Facebook, kendi oyun uygulamasıyla Twitch'e rakip olacak

Facebook, kendi oyun uygulamasıyla Twitch'e rakip olacak

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