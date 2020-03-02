Facebook koronavirüs nedeniyle F8 konferansını iptal etti

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, teknoloji dünyasını da olumsuz etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi'nin iptal olmasına neden olan salgın, Facebook'un her yıl düzenlediği F8 geliştiriciler konferansının da yapılmasını engelledi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Facebook'un geliştirici platformları direktörü Konstantinos Papamiltiadis, "F8, Facebook için inanılmaz derecede önemli bir etkinlik ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara ulaşmamızı sağlayan bir konferans.

Ancak geliştirici ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve bize yardımcı olan herkesin sağlığına ve güvenliğine önem vermemiz gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Facebook, koronavirüs nedeniyle iptal ettiği geliştirici konferansını telafi etmek için gelecek haftalarda birkaç küçük etkinlik düzenleyecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.