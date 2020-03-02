taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2192
Euro
6.8922
Altın
1601.77
Borsa
108947.02
Gram Altın
318.787
Bitcoin
54024.62

Facebook koronavirüs nedeniyle F8 konferansını iptal etti

Facebook'un her yıl gerçekleşen geliştirici konferansı F8, koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 11:03..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, teknoloji dünyasını da olumsuz etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi'nin iptal olmasına neden olan salgın, Facebook'un her yıl düzenlediği F8 geliştiriciler konferansının da yapılmasını engelledi.

facenook

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Facebook'un geliştirici platformları direktörü Konstantinos Papamiltiadis, "F8, Facebook için inanılmaz derecede önemli bir etkinlik ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara ulaşmamızı sağlayan bir konferans.

Ancak geliştirici ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve bize yardımcı olan herkesin sağlığına ve güvenliğine önem vermemiz gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Facebook, koronavirüs nedeniyle iptal ettiği geliştirici konferansını telafi etmek için gelecek haftalarda birkaç küçük etkinlik düzenleyecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Facebook koronavirüs nedeniyle F8 konferansını iptal etti

Facebook koronavirüs nedeniyle F8 konferansını iptal etti

İlginizi Çekebilir
Apple, iPhone 9 modelini bu ay tanıtacak
Apple, uygun fiyatlı satışa çıkaracağı yeni iPhone 9 modelini bu ay tanıtmaya hazırlanıyor.
Redmi Note 8 Pro için Android 10 güncellemesi yayınlandı
Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği akıllı telefonu Redmi Note 8 Pro modeline, Android 10 güncellemesi geldi.
TR uzantılı alan adı transferi için son tarih 23 Mart
Türkiye'de bulunan 400 binin üzerinde .TR uzantılı alan adı, 23 Mart tarihine kadar belirlenen yetkili kayıt operatörlerine transfer edilecek.
WhatsApp'ta karanlık modu aktif etmenin yolu
WhatsApp'ın beta uygulamasında yer alan karanlık mod özelliğini nasıl aktif edebileceğinizi anlattık.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
749
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
272
Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz
Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz
779
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
299
Erdoğan, İdlib şehidinin evini ziyaret etti
Erdoğan, İdlib şehidinin evini ziyaret etti
109
Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an
Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an
437
Taksiciler mültecileri dolandırdı
Taksiciler mültecileri dolandırdı
164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir