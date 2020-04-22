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Facebook, koronavirüsü takip eden bir proje başlatacak

Mark Zuckerberg, Facebook'un koronavirüsü dünya çapında takip edecek bir proje başlatacağını açıkladı.

Haber Merkezi |
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Facebook, koronavirüsü takip eden bir proje başlatacak

Facebook, koronavirüsü takip eden bir proje başlatacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle teknoloji şirketlerine de büyük iş düşüyor. Birçok sağlık uzmanı, virüsle mücadelede doğru haber paylaşabilmek için seslerini sosyal medyadan duyuruyor.

Şimdiye kadar koronavirüsle alakalı halkı bilgilendirici yeni özelliklere imza atan Facebookkoronavirüsü dünya çapında takip edecek bir proje başlatacağını duyurdu.

facebook

TÜM DÜNYADA KULLANILACAK

Yakın zamanda, koronavirüsün ABD'deki yayılışını takip etmek için kullanıcılarına belirtilerini soran bir anket yaymaya başlayan Mark Zuckerberg, bunu yakında tüm dünyada kullanılabilir hale getireceklerini söyledi.

Facebook'un yeni projesi, Carnegie Mellon Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor. Zuckerberg, Facebook katılımcılarının verilerine yalnızca sağlık araştırmacılarının ulaşabildiğini ve diğer kullanıcıların sonuçlara erişemediğini vurguladı.

Zuckerberg, araştırmacıların haftada yaklaşık bir milyon yanıt aldığını ve sonuçların kamuya açık diğer vaka bilgileriyle halihazırda örtüştüğünü söyledi. Bu nedenle Facebook, yanıtların hastalığın yayılışını tahmin edecek kadar güvenilir olacağını ve hastalığın ilçelerde nasıl yayıldığına dair kesin bilgiler vereceğini umuyor.

Zuckerberg, Facebook'un anketi tüm dünyaya yaymanın yanı sıra her yerdeki araştırmacıların sonuçlara erişimini sağlayacak bir mekanizma geliştireceğini de sözlerine ekledi.

Instagram: @eshteknoloji

Facebook, koronavirüsü takip eden bir proje başlatacak

Facebook, koronavirüsü takip eden bir proje başlatacak

Facebook, koronavirüsü takip eden bir proje başlatacak

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