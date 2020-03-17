Facebook, küçük işletmelere 100 milyon dolar bağış yapacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, oldukça anlamlı bir yardıma imza attı.

Facebook; koronavirüs salgınının ekonomik etkisini azaltmak için, 30'dan fazla ülkedeki 30 bin küçük işletmeye 100 milyon dolarlık nakit bağış ve reklam kredisi vermeyi planladığını açıkladı.

Şirket, büyük bir bölümü nakit olarak yapılacak bu yardımı alabilmek için nasıl başvuru yapabileceğinizi ise önümüzdeki günlerde açıklayacak.

"İŞLETMELERİN SORUNLARINI DİNLEDİK"

Facebook Genel Müdür Yardımcısı Sheryl Sandberg, koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntının küçük işletmeleri oldukça zor durumda bıraktığını belirterek, ''Onlara nasıl yardım edebileceğimizi daha iyi anlamak için küçük işletmelerin sorunlarını dinledik. Yapacağımız maddi yardımın, işe gelmeyip evden çalışan insanlara da ödeme yapılmasına olanak sağlayacağını düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Facebook; yapılacak yardımın kira ödemesi, operasyonal maliyet veya reklam alanlarında kullanılabileceğini açıkladı.