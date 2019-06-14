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Facebook Londra'daki merkezinde 500 kişiyi işe alacak

ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, yıl sonuna kadar Londra’daki merkezi için 500 kişinin işe alınacağını açıkladı.

DHA | 14.06.2019 - 09:29..
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Dünyanın en popüler sosyal medya sistesi Facebook, son yıllarda her ne kadar gizlilik skandallarıyla boğuşsa da büyümeye devam ediyor. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle bu konuda oldukça büyük yatırımlar yapan dev şirketler arasında bulunan Facebook, yıl sonuna kadar Londra'daki merkezinde 500 kişiyi işe alacak.

Facebook’un Londra ofisinde 100’ü yapay zeka alanında olmak üzere açılan pozisyonların, ağırlıklı olarak şirketin zararlı mesajlarla mücadele etme ve personel güvenliğini koruma gibi çeşitli alanlarda hizmet veren “Toplum Entegre” ekibi için oluşturulduğu belirtildi.

facebnook

Söz konusu yeni pozisyonlar, şirketin ABD dışındaki en büyük mühendislik merkezindeki gücünü üç binin üzerinde artıracak.

Bu yeni gelişme, şirketin kullanıcılara mobil cihazlarında kullandıkları uygulamalarla ilgili bilgi karşılığında para ödediği yeni uygulamasını piyasaya sürmesinin ardından geldi. Study adı verilen uygulamanın Google Play Store’da kullanıma sunulduğu ve yakın zamanda da iOS’ta yer alacağı belirtildi.

Facebook'un Study uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Facebook'taki iş fırsatlarına göz atmak için ise aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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