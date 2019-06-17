Facebook MasterCard, Visa ve PayPal ile iş birliği yapacak

Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medyasitesi Facebook, uzun bir süredir kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyordu. Şirket, çalışmalarında nihayet sona yaklaştı.

Sosyal medya devi Facebook, kendine ait kripto parayı beklenenden çok daha, önce, bu ay sonunda tanıtmaya hazırlanıyor. GlobalCoin ismini alacak olan yeni kripto para, Facebook'un 2.3 milyar üyesinin kullanımına sunulacak.

FACEBOOK BİRÇOK ŞİRKETLE ŞİMDİDEN ANLAŞTI

Sosyal medya devi, kendi kripto parası GlobalCoin ile oldukça iddialı olmak istiyor. Şirket, şimdiden birçok finansal şirketle anlaşma sağladı. Bu şirketler arasında Visa, Mastercard, Paybal ve Uber de bulunuyor. Yeni ortaya çıkan rapora göre, Facebook'un kripto para birimi projesinde yer alan şirketlerin her biri 10 milyon dolar yatırım yaparak GlobalCoin'e destek verdi.

WhatsApp ve Messenger uygulamaları üzerinde de çalışacak GlobalCoin, ATM benzeri makinelerle fiziksel ortamlarda da kullanıcıların erişimine açık olacak. Ayrıca Facebook'ta bu projede çalışanlar, isterlerse ücretlerini GlobalCoin ile alabilecek.





FACEBOOK GELİRLERİNİ ARTIRMAK İSTİYOR

Facebook ödemeler alanına girerek, şu anda tamamen reklam gelirlerine dayanan para kazanma modelini çeşitlendirerek dönüştürmek istiyor. Şirketin reklam modeli kişisel verilerin güvenliğini savunanlar, basın ve hukukçular tarafından şiddetle eleştiriliyor.

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